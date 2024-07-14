Сегодня отмечается Праздник хаоса и беспорядка и День смородины.

Праздник 14 июля - День смородины, Праздник стельки, Международный день небинарных людей, День осведомленности об акулах, Праздник хаоса и беспорядка.

14 июля - 195-й день года (196-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 170 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

14 июля праздник отмечается во многих странах мира - узнайте, что именно встречают в эту дату разные государства:

Видео дня

День взятия Бастилии - Франция .

. День макарон с сыром, День нудистов, День рулетки, День амбара - США .

. День отца - Уругвай .

. День поминовения - Ирландия .

. День рождения кронпринцессы Виктории - Швеция .

. День республики - Ирак .

День налогов - Индонезия.

День "Черной страны" - Великобритания.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 14 июля нет никаких национальных торжеств, поэтому все желающие могут присоединиться к любому международному торжеству.

Важные события в истории 14 июля

1789 - взятие Бастилии восставшими парижанами. Начало Великой французской революции.

1867 - в карьере в Рэдхилл Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

1894 - во Львове прошёл первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).

1917 - Финляндия провозгласила свою автономию, Временное правительство опубликовало декларацию о национальной автономии Украины.

1948 - в Киеве выходит первый том собрания сочинений Ленина на украинском языке.

1952 - американская компания General Motors объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

1954 - Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование.

1967 - подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

1976 - в Канаде отменена смертная казнь.

2002 - в Украине образована первая епархия римско-католической церкви.

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие, которые перешли на новый календарь ПЦУ, отмечают память святых отцов шестерых Вселенских соборов. По старому стилю верующие встречают день памяти святых Космы и Дамиана, праздник Валаамской иконы Божией Матери.и день памяти святого мученика Потита Гаргарского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 14 июля

Наши предки 14 июля собирали малину и крыжовник, чтобы варить компоты и варенья - приметы обещали, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получится очень вкусным и полезным.

В этот день желательно до заката успеть попросить прощения у своих близких, чтобы наладить взаимоотношения. Также не стоит много работать - лучше отдохнуть. Если хотите помощи во всех делах, то 14 июля поставьте в угол любой комнаты тарелку с печеньем - угощение для домового.

Народные приметы о погоде 14 июля:

ночью яркие звезды, а утром тучи - к грозе;

на деревьях уже есть желтые листья - осень и зима будут ранними;

ветер меняет направление - к дождю;

месяц красного цвета - погода испортится.

Категорически запрещено в эту дату обижать женщин - тот, кто ослушается, навлечет на себя много проблем. Девушкам нельзя работать - любые дела в эту дату станут причиной больших трудностей. 14 июля лучше не рассказывать никому своих тайн и планов - все "вылезет" наружу, ничего из задуманного не сбудется.

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