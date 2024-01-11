Народный праздник 12 января известен под названиями Татьянин день, Анисьин день, Анисья Желудочница, Порезуха.

Православная церковь Украины 12 января по новому стилю чтит память великомученицы Татьяны Римской. По новому календарю в эту дату наступает Татьянин день (по старому стилю его отмечают 25 января).

В этот народный праздник наши предки старались не выходить на улицу из-за метелей и плохой погоды. День проводили дома, занимаясь рукоделием, уборкой, воспитанием детей. Женщины в эту дату пекли в печи круглый коровай, чтобы призвать солнце и солнечное тепло. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек выпечки.

По юлианскому календарю 12 января чествуют христианскую мученицу Анисию Солунскую. В народный праздник 12 января наши предки резали свиней и домашнюю птицу на Васильев день. Из мяса готовили домашние колбасы, голубцы, холодец, вареники. По состоянию внутренних органов судили, какими будут ближайшие месяцы - чем больше на органах жира, тем холоднее окажется остаток зимы.

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Также в праздник 12 января было принято приглашать в гости родных и друзей, или самим ходить по гостям. На праздничных столах было мясное изобилие. По давней примете, если провести эту дату вместе с близкими людьми, то на протяжении года отношения будут хорошими.

Анисьин день считается удачным для лечения любых болезней желудка. У людей, которые долго мучаются желудочными болями, лечение пройдет успешно.

12 января - знак Зодиака

Рожденный 12 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру сдержанные, малообщительные, дисциплинированные и добросовестные. Очень ответственно подходят к выполнению любой задачи. Одинаково строгие к себе и к окружающим, но за их требовательностью скрывается искренняя забота. Рожденные 12 января люди любят природу и животных.

Что нельзя делать 12 января

Не стоит принимать подарки от незнакомых и малознакомых людей.

На улице нельзя поднимать с земли деньги и потерянные другими людьми вещи, особенно на перекрестках.

Шить и прясть в этот день - к проблемам со зрением.

Есть соленую пищу 12 января - к болям в желудке.

Приметы погоды 12 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем больше жира на внутренних органах животных, тем холоднее будет остаток зимы.

Потепление в этот день предвещает позднюю и холодную весну.

Большие снежные сугробы в этот день предвещают хороший урожай зерна в этом году.

Снегопад 12 января сулит дождливое лето.

Подул западный ветер - к хорошей рыбалке.

Ночью ярко видно звезды - к морозному февралю, но ранней весне.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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