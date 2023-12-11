Народный праздник 12 декабря известен под названиями Спиридон-солнцеворот, Спиридонов день, Парамон Зимоуказатель, Парамонов день.

Православная церковь Украины 12 декабря по новому стилю чтит память святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского. По старому стилю 12 декабря чтили святого Парамона и с ним ещё 370-ти мучеников.

По давним поверьям, с 12 декабря зима начинает разгуливать по земле, а медведи залезают в берлогу. Наши предки в этот период активно заготавливали дрова на зиму, утепляли крышу, чинили сани.

Женщины в этот народный праздник занимались готовкой - варили кашу, квасили капусту, лепили вареники с капустой, картошкой или грибами. Также хозяйки в этот день пекли хлеб и запекали пирожки с рыбой. Считается, что любая выпечка и все мучные изделия в этот день получатся удачными и принесут пользу здоровью.

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В народный праздник 12 декабря кормили курей мелом, костной мукой, яичной скорлупой. Делали это для того, чтобы куры продолжались нестись даже зимой.

В старину в этот день было принято встречать рассвет на самом высоком холме в округе. В целом увидеть рассвет солнца в эту дату считается очень счастливой приметой.

Праздник 12 декабря считается удачным для денежных дел и благотворительности. Человек, который в эту дату сделает пожертвование, вскоре получит в три раза больше.

12 декабря - знак Зодиака

Рожденный 12 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня щедрые и слегка наивные. Они легко ведутся на лесть, манипуляции и пустые обещания. У них крепкое здоровье. Рожденные 12 декабря люди очень успешны в карьере и финансовых делах.

Что нельзя делать 12 декабря

Беременным женщинам нельзя переступать через веник.

Нельзя в этот день поднимать любые вещи и деньги с земли. Такие вещи не принесут пользы.

При замешивании теста нельзя громко кричать и материться, иначе оно не поднимется.

Неудачный день для свадьбы и венчания.

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Рождественский пост 2023.

Приметы погоды 12 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если с утра пошел снег, то снегопады продлятся до самого Рождества.

Снегопад 12 декабря предвещает хороший урожай в следующем году.

Дым из трубы идет столбом - к похолоданию.

Если в течение дня часто меняется направление ветра, то весь декабрь будет изменчивым.

Если на Спиридона много снега намело, то весна будет поздней.

Небо при закате солнца оранжевое - к ясной, но морозной погоде в ближайшие дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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