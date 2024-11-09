Народный праздник 10 ноября известен под названиями Родион Ледолом, Параскева Пятница, Параскева Льняница.

Наши предки 10 ноября занимались рукоделием, святили хлеб и ловили рыбу. Этот день считается счастливым для женщин, но также имеет много запретов для них. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие известны приметы о погоде.

Что отмечаем 10 ноября - праздник в Украине

По новому церковному календарю христиане чтят апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа и Родиона, а также князя Константина Грузинского. По старому стилю чествуют святую Параскеву. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 10 ноября отмечают христиане.

Мученица Параскева считается покровительницей женщин и женского рукоделия. Поэтому сегодня можно ткать, шить и вышивать (но не вязать). Это святой молятся о семейном благополучии, счастливом материнстве, исцелении физических и душевных недугов.

Видео дня

В давние времена праздник сегодня был посвящен женщинам. В эту дату они отдыхали от работы по дому. Девушки собирались на посиделки с подругами, вместе обсуждали женихов и гадали на будущее.

Мужчины занимались подготовкой к зиме - рубили дрова, чистили стойла и хлева, наводили порядок в погребах. Также возили зерно на мельницу и мололи в муку, из которой пекли домашний хлеб. По давним приметам, 10 ноября желательно освятить хлеб в церкви и раздать всем членам семьи - тогда они целый год будут здоровым.

10 ноября - удачная дата для рыбалки. Однако рыбаку не стоит возвращаться домой совсем без улова, иначе в дальнейшем в рыбалке не будет везти. Также сегодняшний день считается счастливым для свадьбы, венчания и любых романтических дел.

Кто родился 10 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. У именинников этого дня эмоциональный, вспыльчивый характер. Они хотят быть лидерами и редко прислушиваются к чужому мнению. Но это не значит, что они не умеют бескорыстно заботится о близких. У рожденных 10 ноября людей нестандартное мышление и хорошо развита интуиция.

Что нельзя делать 10 ноября

Женщинам сегодня нельзя мыть голову, полы и посуду. Желательно как можно меньше контактировать с водой.

Нельзя в праздник 10 ноября одалживать другим личные вещи, иначе отдадите человеку свое счастье.

Кто много смеется и шумно веселится сегодня, тот в будущем будет много плакать. Поэтому стоит вести себя сдержанно.

Лучше отложить на другой день далекие поездки и путешествия. Повышается риск несчастного случая в дороге.

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