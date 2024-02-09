Народный праздник 10 февраля известен под названиями Прохор Весновей, Харлампий, Прохоров день, Ефремов день, День домового.

Православная церковь Украины 10 февраля по новому стилю чтит священномученика Харлампия, чудотворца Прохора Киево-Печерского и трех мучениц Енафы, Валентины и Павлы.

В день Харлампия верующие молились этому святому о здоровье и плодовитости домашнего скота, хорошем урожае и предотвращении голода.

Праздник сегодня получил название Прохор Весновей, поскольку появлялись первые погодные признаки весны. У украинцев продолжался февральский период свадеб. Молодые люди старались обручиться до весны, пока не начались огородные хлопоты и посты.

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По старому стилю в этот день чтили преподобного Ефрема Сирина и Ефрема Киево-Перечерского, епископа Переяславского. Праздник 10 февраля у украинцев был известен как День домового. Наши предки обязательно оставляли у печи угощение для домового духа, чтобы он не шалил и не мешал по хозяйству.

Народный праздник 10 февраля считается удачным для трудоустройства, деловых знакомств, рабочих командировок. Очень хорошо в эту дату подписывать бумаги и заключать договора.

10 февраля - знак Зодиака

Рожденный 10 февраля человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня по характеру очень активные, любознательные, открытые к изменениям. Они постоянно учатся чему-то новому. Не любят ссориться, но и в важных для себя вопросах не уступают. Рожденные сегодня люди непредсказуемые и свободолюбивые, у них постоянно меняются увлечения.

Что нельзя делать 10 февраля

Нежелательно в этот день болеть, иначе выздоравливать будете долго. Поэтому в этот день не стоит одеваться не по погоде.

Нельзя есть раков и морепродуктов.

Сегодня не стоит заниматься тяжелым физическим трудом - повышается риск травм и ушибов.

В этот народный праздник не ленитесь, не откладывайте дела и не отлынивайте от своих обязанностей, а также не оставляйте грязную посуду.

Приметы погоды 10 февраля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если всю ночь шел снег, то до конца февраля ещё будет много снежных дней.

Чем выше на деревьях сидят птицы, тем холоднее будет в ближайшие дни.

На протяжении дня часто меняется направление ветра - к переменчивому марту.

Если резко похолодало, то весна будет ранней.

Снег или дождь пошел - к хорошей рыбалке.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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