Какой церковный праздник отмечают 21 июня, народные приметы этого дня, что обязательно нужно сделать, а чего лучше избегать - рассказываем в материале.
Церковный праздник 21 июня - день памяти Феодора Стратилата
Феодор жил в III-IV веках в городе Евхаит. Он исповедовал христианскую веру, сам был воином, и по преданию - красив и очень талантлив. Прославился Феодор после того, как убил огромного змея, обитающего в пропасти возле города и пожирающего людей и животных. За это Феодора назначили военачальником - стратилатом - города Гераклеи. Там воин не только служил, но и проповедовал.
Во времена правления императора Ликиния Феодор впал в немилость - он пригласил правитель в гости, якобы для того, чтобы принести жертву языческим богам, а вместо этого все собранные золотые и серебрянные изваяния разбил вдребезги и раздал нищим.
Стратилата схватили и жестоко пытали - но его раны чудесным образом исцелялись. И лишь только после того, как он сам пожелал этого, его смогли казнить. По преданию, когда святой шел на смерть, то по одному его слову открывались двери темниц, а люди, которые прикасались к нему, мгновенно исцелялись.
Народные приметы 21 июня
Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:
- утром слышен гром - после обеда пойдет дождь;
- ночью выпало много росы - будет ясный и погожий день;
- солнце на закате в тучах - ночью пойдет дождь.
В народном календаре день прозвали Федор Колодезник - на Феодора Стратилата было принято рыть колодцы.
Что нельзя делать 21 июня
На день святого Феодора в этом году выпадает и день летнего солнцестояния. В это время запрещается:
- ругаться и ссориться;
- принимать важные решения, которые могут повлиять на будущее;
- критиковать других, сплетничать и распускать слухи;
- бездельничать.
21 июня продолжается Петров пост - тем, кто постится, в этот день положено сухоядение. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.
Что можно делать 21 июня
Феодора Стратилата считают покровителем православных воинов - у святого просят силы, выносливости и помощи в победе над врагом.
21 июня следует избавиться от ненужных вещей - выбросить или, если они в хорошем состоянии, то отдать нуждающимся. В этот день следует встретить рассвет - считается, что с первыми лучами солнца человек получает необыкновенную силу и Божью благодать. Также принято просить прощения и отпускать обиды.
Вода из колодца 21 июня считается целебной.