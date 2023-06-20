Рассказываем, какой 21 июня праздник отмечают в церкви, о чем помолиться и что запрещено делать.

Какой церковный праздник отмечают 21 июня, народные приметы этого дня, что обязательно нужно сделать, а чего лучше избегать - рассказываем в материале.

Церковный праздник 21 июня - день памяти Феодора Стратилата

Феодор жил в III-IV веках в городе Евхаит. Он исповедовал христианскую веру, сам был воином, и по преданию - красив и очень талантлив. Прославился Феодор после того, как убил огромного змея, обитающего в пропасти возле города и пожирающего людей и животных. За это Феодора назначили военачальником - стратилатом - города Гераклеи. Там воин не только служил, но и проповедовал.

Во времена правления императора Ликиния Феодор впал в немилость - он пригласил правитель в гости, якобы для того, чтобы принести жертву языческим богам, а вместо этого все собранные золотые и серебрянные изваяния разбил вдребезги и раздал нищим.

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Стратилата схватили и жестоко пытали - но его раны чудесным образом исцелялись. И лишь только после того, как он сам пожелал этого, его смогли казнить. По преданию, когда святой шел на смерть, то по одному его слову открывались двери темниц, а люди, которые прикасались к нему, мгновенно исцелялись.

Народные приметы 21 июня

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:

утром слышен гром - после обеда пойдет дождь;

ночью выпало много росы - будет ясный и погожий день;

солнце на закате в тучах - ночью пойдет дождь.

В народном календаре день прозвали Федор Колодезник - на Феодора Стратилата было принято рыть колодцы.

Что нельзя делать 21 июня

На день святого Феодора в этом году выпадает и день летнего солнцестояния. В это время запрещается:

ругаться и ссориться;

принимать важные решения, которые могут повлиять на будущее;

критиковать других, сплетничать и распускать слухи;

бездельничать.

21 июня продолжается Петров пост - тем, кто постится, в этот день положено сухоядение. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

Что можно делать 21 июня

Феодора Стратилата считают покровителем православных воинов - у святого просят силы, выносливости и помощи в победе над врагом.

21 июня следует избавиться от ненужных вещей - выбросить или, если они в хорошем состоянии, то отдать нуждающимся. В этот день следует встретить рассвет - считается, что с первыми лучами солнца человек получает необыкновенную силу и Божью благодать. Также принято просить прощения и отпускать обиды.

Вода из колодца 21 июня считается целебной.

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