5 сентября - 248-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 117 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День опозданий - событие, которое снимает с вас всякие обязательства. Сегодня можно спокойно везде опаздывать и не страдать от мук совести.

В Украине - День предпринимателя, в США - День любимого камня, День психоаналитика, День сырной пиццы, в Беларуси - День белорусской письменности, в Австралии - День отца, в Индии - День учителя, в Бразилии - День Амазонки, в Египте - День инженера, в Дании - День поднятия флага в честь военнослужащих.

Также сегодня отмечается Международный день благотворительности и Всемирный день пирожков "самоса".

Памятные даты 5 сентября, годовщины и события

В 1666 году в этот день закончился Великий лондонский пожар. Он длился 4 дня. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий, было опустошено 300 акров земли. В пепел обратились Ратуша и Королевская биржа - финансовый центр города. Самые страшные бедствия нанес пожар Собору святого Павла. Примечательно, что в пожаре погибли всего несколько человек. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сразу после пожара был принят специальный закон о восстановлении Лондона. Многие районы перепланировали, улицы расширили, а дома стали строить в основном из камня. Но, несмотря на многочисленные радикальные предложения, Лондон был реконструирован по тому же плану, что и до пожара.

Читайте такжеИменины в сентябре: как назвать ребенка, рожденного в первый месяц осениРеальных виновных в возникновении пожара так и не нашли. В 1667 году Королевский Совет постановил, что пожар был несчастным случаем, вызванным "рукой Божьей, сильным ветром и очень сухим временем года". Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. Кстати, позднее сообщалось, что пожар помог избавиться от последствий Великой чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней, и вообще навсегда истребил в Лондоне чуму, свирепствовавшую периодически в течение многих столетий.

В 1862 году английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты - 9000 метров.

В 1885 году на сервисной станции Джейка Гампера в США был установлен первый бензиновый насос.

5 сентября 1944 года, более чем за полгода до окончания Второй мировой войны, представители еще частично оккупированных Германией государств - Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - подписали в Лондоне договор об образовании после победы экономического союза Бенилюкс.

5 сентября 1972 года произошел теракт на мюнхенской Олимпиаде. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. В 4:10 восемь боевиков группировки "Черный сентябрь" ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины - заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голды Меир отказалось выполнить это условие. Полиция провела спасательную операцию. Но в результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей). Боевики потеряли в перестрелке 5 человек, остальные 3 были арестованы полицией.

Читайте также4 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьНа следующее утро после трагедии состоялась панихида в память погибших израильтян. А Игры хоть и продолжались, но досрочно их покинули ряд спортсменов из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США. Из Мюнхена уехала и делегация Египта, ссылаясь на страх возможной мести. Израильская разведка "Моссад", выполняя специальное задание своего премьер-министра, начала поиск организаторов мюнхенского теракта - операцию "Гнев Божий". Было принято решение о физическом уничтожении 13 лиц, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Все эти события легли в основу ряда художественных фильмов и книг.

В 1980 году в этот день самый длинный - 16-километровый - железнодорожный туннель открылся в Швейцарии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 сентября чтит память мученика Луппа Солунского. Другие названия праздника: "Брусничник", "Луппа", "Лупенские морозы".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя приносить домой найденные деньги - бросьте их в водоем. Не спорьте ни с кем.

Приметы на 5 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром нет мороза - до конца сентября погода будет теплой;

журавли улетают в теплые края - зима наступит рано.

Именины 5 сентября

Именины у Луппа, Ефрема, Иринея, Ивана, Фёдора, Павла и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева