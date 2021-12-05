5 декабря - 339-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 26 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день ниндзя, Всемирный день волонтёра или Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, День сетевого маркетинга, Всемирный день почв.

В Украине - День работников статистики, в США - День ванной вечеринки, День отмены "сухого закона", День синих джинс, День торта "Захер", в Таиланде - День отца, в Суринам - День детей, в Беларуси - День юриста, в Туркменистане - Праздник добрососедства, в Нидерландах - Вечер подарков, на Кубе - День строителя, в Германии, Австрии - Ночь Крампуса, в Латвии - День памяти жертв коммунистического геноцида, на Гаити, в Доминикане – День открытия.

Памятные даты 5 декабря, годовщины и события

В 1456 году землетрясением был разрушен Неаполь. Погибли 35 тысяч человек.

В 1484 году Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в XVI-XVII веках.

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022В 1492 году Христофор Колумб достиг острова Гаити.

В 1766 году в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи был основан аукционный дом "Кристис". Он на сегодня является лидером мирового арт-рынка. Совместно с аукционным домом "Сотбис" его доля составляет 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.

В 1848 году президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года.

В 1933 году Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США. Она была об отмене сухого закона.

В 1935 году Мэри МакЛауд основала Национальный совет чернокожих женщин.

В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан. Во время антициклона, принесшего холодную и безветренную погоду, загрязняющие вещества - в основном уголь, которым пользовались жители города, - собрались над Лондоном, образовав толстый слой смога. Это продолжалось с пятницы 5 по вторник 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, и туман разошелся. Хотя смог и ухудшил видимость и к тому же проникал в помещения, реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость.

Читайте такжеГороскоп на 5 декабря 2021: что завтра ждет все знаки ЗодиакаВ последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами, выявили смертоносный характер бедствия - количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями, к 8 декабря достигло четырех тысяч человек, более 100 тысяч человек заболели.

Позднее исследования показали, что общее число погибших было значительно больше - около 12 тысяч человек. Великий смог считается самым страшным событием, связанным с загрязнением воздуха, произошедшим в Великобритании, и наиболее важным с точки зрения влияния на экологические исследования, правительственные действия и общественное информирование о взаимосвязи между чистотой воздуха и человеческим здоровьем. Оно привело к некоторым изменениям в законодательстве, включая принятие в 1956 году Закона о чистом воздухе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 декабря чтит память мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского). Он исцелял людей, которые были одержимы духом беснования. Святой также обладал даром чудотворения и мог излечить тяжелобольных людей. Другие названия праздника: "Прокопий", "Прокопий зимний", "Филимон", "Вехостав".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, лучше сдержать свои эмоции и быть благоразумным. Не стоит одалживать ничего соседям. Так вы можете отдать им свое счастье. Постарайтесь не отправляться в дальний путь. Займитесь саморазвитием и начните делать что-то новое. Если вы когда-то хотели выучить иностранный язык, то начните это делать 5 декабря.

Приметы на 5 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

тепло - зима будет долгой и снежной;

в проруби вода поднялась выше льда - скоро наступит оттепель.

Именины 5 декабря

Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана и Павла.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева