В Украине - День этнографа (неофициальный), в США - День лотереи, День "Ошибочного пути" Корригана, День избавления от мыслей "Мог бы иметь" и "Должен иметь", День персикового мороженого, День желтых свинок, День татуировки, День клубнично-ревеневого вина, День деревянных автомобилей, в Южной Корее - День Конституции, в Финляндии - День демократии, в Италии - Праздник спасителя, в Гондурасе - Праздник гарифуна, в Словакии - День провозглашения независимости, в Лесото - День короля, в Японии - Праздник "Гион Мацури", в Индии - День памяти Тирота Синга, в Малайзии - День рождения раджи Перлиса, в Австралии - День пижамы.
Памятные даты 17 июля, годовщины и события
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года "красными советами" было совершено кровавое преступление, потрясшее мир. Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их пятеро детей, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в "Доме особого назначения" - особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Тех, кто не был убит выстрелом сразу, закололи штыками. Даже любимую собачонку прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы православной церковью, они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы в 2008 году. А 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Читайте такжеМедовый, Яблочный и Ореховый Спасы 2021: даты и традиции праздников17 июля - День рождения Диснейленда. Парк для ребятишек был открыт в 1955 году в штате Калифорния, городе Анахайм. Идея пришла в голову выдумщику и крупному бизнесмену, отцу двух дочек Уолту Диснею. Проект обошелся ему в 17 миллионов долларов. Кстати, ведущим церемонии открытия Диснейленда, в которой приняли участие более 30 тысяч человек, был на то время успешный шоумен Рональд Рейган, который в последствии стал президентом США.
В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон (во время перестройки американо-советских подобных проектов была масса), в советской студии прозвучала "крылатая" фраза – "У нас секса нет…".
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 17 июля чтит память святых троих Андреев: Андрея Налива, Андрея Святителя и Андрея Боголюбского. Каждый из троих святых оставил свой след в церковной культуре. В народе день назвали "Андрей Налива".
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя брать в долг и отдавать долги, иначе ждите финансовые трудности.
- Лучше сегодня не отправляться в дорогу и не торговать.
Приметы на 17 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Много ос летает – зимой будет морозно;
- Облака кучные - к теплой погоде.
Именины 17 июля
Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры.
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