17 июля - 198-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 167 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 июля Юлианского календаря.

В Украине - День этнографа (неофициальный), в США - День лотереи, День "Ошибочного пути" Корригана, День избавления от мыслей "Мог бы иметь" и "Должен иметь", День персикового мороженого, День желтых свинок, День татуировки, День клубнично-ревеневого вина, День деревянных автомобилей, в Южной Корее - День Конституции, в Финляндии - День демократии, в Италии - Праздник спасителя, в Гондурасе - Праздник гарифуна, в Словакии - День провозглашения независимости, в Лесото - День короля, в Японии - Праздник "Гион Мацури", в Индии - День памяти Тирота Синга, в Малайзии - День рождения раджи Перлиса, в Австралии - День пижамы.

Памятные даты 17 июля, годовщины и события

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года "красными советами" было совершено кровавое преступление, потрясшее мир. Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их пятеро детей, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в "Доме особого назначения" - особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Тех, кто не был убит выстрелом сразу, закололи штыками. Даже любимую собачонку прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы православной церковью, они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы в 2008 году. А 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Читайте такжеМедовый, Яблочный и Ореховый Спасы 2021: даты и традиции праздников17 июля - День рождения Диснейленда. Парк для ребятишек был открыт в 1955 году в штате Калифорния, городе Анахайм. Идея пришла в голову выдумщику и крупному бизнесмену, отцу двух дочек Уолту Диснею. Проект обошелся ему в 17 миллионов долларов. Кстати, ведущим церемонии открытия Диснейленда, в которой приняли участие более 30 тысяч человек, был на то время успешный шоумен Рональд Рейган, который в последствии стал президентом США.

В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон (во время перестройки американо-советских подобных проектов была масса), в советской студии прозвучала "крылатая" фраза – "У нас секса нет…".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 июля чтит память святых троих Андреев: Андрея Налива, Андрея Святителя и Андрея Боголюбского. Каждый из троих святых оставил свой след в церковной культуре. В народе день назвали "Андрей Налива".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя брать в долг и отдавать долги, иначе ждите финансовые трудности.

Лучше сегодня не отправляться в дорогу и не торговать.

Приметы на 17 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Много ос летает – зимой будет морозно;

Облака кучные - к теплой погоде.

Именины 17 июля

Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева