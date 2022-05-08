Какой православный праздник 8 мая отмечают верующие и что нужно сделать сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Апостол и евангелист Марк был апостолом от 70-ти. Жил в Иерусалиме, а ко Христу его обратил апостол Петр. В тот момент, когда апостол Марк вместе с апостолом Петром был в Риме, христиане попросили его написать для них всё, что он знает о Господе. Марк сделал это и с тех пор священное писание стало называться Евангелие от Марка. Святой проповедовал в Египте, где основал одну из первых церквей.

Язычники-египтяне задумали убить апостола в священный праздник, совпадающий с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили Марка, связали его и долго мучили. Святой скончался в молитве Богу и в благодарности за страдания.

В честь него сегодня отмечается народный праздник 8 мая - Марк-ключник.

Православный праздник 8 мая - день памяти преподобного Сильвестра

Святой Сильвестр жил в XIV веке, был учеником Сергия Радонежского. После долгих лет духовной жизни, в поисках уединения отправился на берег реки Обноры и жил там в дремучем лесу. Там же построил храм и основал монастырь. Скончался в 1379 году и был погребен в монастыре.

Приметы 8 мая

ясная погода - к хорошему урожаю яровых культур и жаркому лету;

если весь день идут недолгие холодные дожди, в этом году будет мало меда;

теплый вечер и звездное небо - к хорошему урожаю хлеба;

если яблони к 8 мая не зацвели, то доброго урожая ждать не стоит.

Что сегодня нельзя делать

В день Марка-ключника не рекомендуется давать советы и как-то вмешиваться в чужую жизнь - навлечете на себя беды. Влюбленным нельзя строить планы на будущее - не сбудутся. Наши предки верили, что на Марка-ключника нужно осторожно обращаться с водой и не проливать ее на землю, иначе святой решит, что вам она не нужна, и нашлет засуху.

Что можно делать 8 мая

Славяне сегодня проводили обряд - готовили отвар из крапивы и протирали им все поверхности в доме, а затем раскладывали пучки растения по жилищу. Считалось, что такой обряд поможет уберечься от злых духов. Именно в этот день птицы возвращались в родные края, так что наши предки разбрасывали по полям семена конопли, чтобы подкормить пернатых.

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