О чем молиться и что нельзя делать на православный праздник 27 февраля.

27 февраля православные чтут память святого равноапостольного Кирилла, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. В народе его прозвали Кириллом Весноуказчиком.

Церковный праздник 27 февраля - день памяти святого Кирилла

Имя святого до принятия схимы в 968 году было Константин. Он, как и и его старший брат Мефодий, родился в византийском городе Солуни (это нине город в Греции Фессалоники). В 12 лет остался сиротой, воспитывал его логофет Феоктист (чиновник в канцелярии патриарха). Мальчик получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Сначала он был хранителем библиотеки собора святой Софии, а также преподавателем философии в Константинопольском университете. По указу императора его часто отправляли в дальние поездки - проповедовать христианство.

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В 856 году Кирилл переехал к брату на гору Олимп и посвятил себя науке. Вместе с братом они собрали вокруг себя единомышленников, которые обдумывали идею создания славянской азбуки. В 862 году по просьбе князя Ростислава братьев отправили в Моравию - проповедовать веру на родном языке. Без азбуки это было трудно сделать и имепратор поддержал инициативу. Очень большую работу пришлось проделать святым: они составили славянскую азбуку, вместе с этим обучали ведению богослужения и за 3 года перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие книги.

После этого Кирилл и Мефодий отправились к папе Римскому - им следовало уладить конфликт, который разгорелся из-за азбуки. На то время богословы считали, что службы должны проводиться только на трех языках - древнееврейском, греческом и латинском, ведь именно на них сделана надпись на Кресте Господнем. Но братья придерживались мнения, что каждый народ имеет право обращаться к Богу на своем языке.

Папе Римскому Адриану II Кирилл передал мощи папы Римского Климента, которые он привез из Херсонеса. И Папа утвердил богослужение на славянском языке. В Риме святой заболел, принял схиму и новое монашеское имя - Кирилл и скончался 14 февраля 868 года. Похоронен в церкви Святого Климента в Риме.

Приметы на 27 февраля

В народе этот день прозвали Кирилла Весноуказчика - по погоде 27 февраля судили о наступающей весне:

если в этот день солнце и тепло - еще будут морозы;

сильный мороз - к знойному лету;

птицы громко щебечут - быть потеплению.

Что можно делать 27 февраля

На Кирилла готовили горячий лечебный сбитень - напиток из трав, патоки, пряностей и меда. Особое внимание уделяли сновидениям:считалось, что все сны в ночь на 27 февраля вещие.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещалось стричь ногти - можно укоротить себе срок жизни. Также не советовали ходить по врачам, особенно к стоматологу - пользы будет мало.

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