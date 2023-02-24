О чем молиться и что нельзя делать на православный праздник 24 февраля.

24 февраля верующие чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского. В этот день особое внимание уделяли животным, чтобы привлечь благосостояние в дом. Народный праздник 24 февраля 2023 называется Власьев день, Коровий праздник.

Церковный праздник 24 февраля - день памяти епископа Власия Севастийского

Власий жил в III-IV веках и был родом из Севастии (сейчас это территория современной Турции). С ранних лет он вел праведный образ жизни, поэтому когда стал взрослым, его местные жители избрали епископом.

Когда при императоре Дио¬кли¬ти¬а¬не начались гонения на христиан, Власий читал проповеди, посещал заключенных, лечил мучеников от болезней. Но гонения не прекращались. Тогда Святой ушел на гору Аргеос и поселился в пещере.

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Известен случай, когда местный правитель Агорикола приказал выловить диких зверей, чтобы травить христиан. Ловчие были изумлены, когда увидели множество зверей возле пещеры Власия - они приходили к нему за исцелением. Святого доставили к Агриколе, он пытался сломить веру святого и подверг его жестким пыткам. Так святой ушел из жизни. Но пока он был в заключении, происходило немало чудес - из-за этого многие язычники уверовали в Христа.

Приметы 24 февраля

В этот день обычно было похолодание, которое называли власьевские морозы. Они были последними перед весной.

Если на Власьев день выпадет много снега, то весна будет ранней.

Если наступила оттепель - холодных дней больше не будет.

На деревьях иней - будут еще морозы.

Что можно делать 24 февраля

24 февраля следовало провести с семьей и устроить праздничное застолье - считалось, что так можно привлечь счастье в дом. Также в этот день принято было накормить отборным кормом домашних питомцев и скот - его угощали молочной кашей и пышками. На Власьев день не принято работать, выходить в поле нельзя, так как скотина должна отдохнуть. Перед образом святого в этот день клали каравай из ржаного хлеба или кусочек масла - чтобы заслужить благословение Власия.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещалось держать скотину голодной - иначе сами хозяева будут голодать. Следовало на ужин накрыть богатый стол для себя и гостей, но без мяса. Считалось, что тогда до Пасхи будут жить без тоски. Также на Власьев день нельзя было оставлять открытыми печные трубы, иначе в дом проникнет нечистая сила.

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