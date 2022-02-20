Какой православный праздник 20 февраля отмечают верующие и какие традиции чтут - узнайте на УНИАН.

Преподобный Лука был родом из Эллады, родился в семье бедных землевладельцев, с детства любил труд. Отличался кротким нравом, был скромным, тихим, учтивым, соблюдал законы Божьи, помогал бедным и беспрекословно слушался родителей.

После смерти отца ушел в монастырь, но мать так горько плакала о нем и молилась, чтобы он вернулся, что настоятелю пришлось отправить Луку обратно домой. Пожив немного с матерью, Лука получил ее благословение и удалился в пустыню. За труды свои и подвиги был удостоен дара чудотворения и прозорливости, а через несколько лет мирно скончался.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 20 февраля - Луковник.

Православный праздник 20 февраля - день памяти преподобного Парфения

Святой Парфений был родом из Мелитополя, не обучался грамоте, но знал Слово Божие, так как отец его служил диаконом. За свой характер и доброе отношение к людям Парфений с 18 лет получил дар - исцелял болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса.

Вскоре о его деяниях узнал мелитопольский епископ, дал образование мальчику и положил в пресвитеры, а позднее Парфения сделали епископом города. Там он активно распространял христианство, люди стали отказываться от идолов, а сам святой получил разрешение на разрушение капищ и возведение храма.

Парфений всю жизнь прославлял Христову веру, помогал людям, никому и никогда не отказывал в совете. Люди не обращались к врачам, а шли к Парфению, так как он мог даже изгнать бесов. Парфений был почитаем многими верующими и почил мирно в старости.

Приметы 20 февраля

ветер дует в полдень - будет хороший урожай яровых;

куры рано усаживаются на насест - к ухудшению погоды;

закат красного цвета - к холодному и порывистому ветру;

гром гремит - сена много не получится накосить.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещено веселиться и устраивать шумные застолья - это привлекает в дом нечисть. Также нельзя выходить замуж - союз не будет долгим, а разрушится из-за измены одного из партнеров. Женщинам лучше оставаться дома, иначе велики шансы столкнуться с неприятностями.

Что можно делать 20 февраля

Хозяйки издавна в этот день готовили пироги с луком. Часть из них предназначалась для семьи, а другая часть - для нищих и бездомных. 20 февраля принято поминать своих родных, если этого не сделать, они будут приходить к вам во сне и беспокоить.

Православные верующие сегодня молятся святому Луке, просят его о благополучии и здоровье для родных. Согласно народным приметам, сон, приснившийся в ночь с 19 на 20 февраля, откроет вам истинную суть людей или событий.

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