Сегодня христианская церковь чтит память двух святых.

Киприан был язычником и занимался волшебством. Жил в Антиохии. В этом же городе жила девушка по имени Иустина, которая верила во Христа, подвизалась в посте и молитве. Один из богатых женихов Антиохии хотел жениться на ней, но она отказывала, говорила, что у нее уже есть жених - Христос.

Читайте такжеИменины 15 октября: какое имя дать ребенку и у кого День ангелаТогда юноша пошел к Киприану, чтобы тот с помощью волшебства склонил Иустину к замужеству. Но ничего не получалось, как бы ни старался Киприан - так была сильна вера девушки во Христа.

Киприан понял, что Господь могущественнее, чем языческие идолы, отрекся от них, крестился, а позже стал епископом. Иустина поступила в монастырь и была возведена в игуменьи. Язычники донесли на Киприана и Иустину, после долгих мучений их убили мечом.

В честь памяти священномученика сегодня отмечается народный праздник 15 октября - Куприянов день.

Православный праздник 15 октября - день памяти блаженного Андрея

Святой жил в X веке в Константинополе. Еще с молодых лет он увлекся священными писаниями и стал ходить в храм Божий. Несколько раз Господь являлся к Андрею и призвал его к подвигу юродства.

После этого святой начал ходить по улицам в образе помешанного, терпел издевательства и насмешки людей. Ночевал на улице, замерзал, но стойко выносил все тяготы и лишения.

Милостыню, которую ему подавали, Андрей раздавал нищим, голодал по несколько дней. За такие подвиги Господь удостоил святого дара прозорливости. Андрей увидел Пресвятую Богородицу и скончался в 66 лет.

Приметы 15 октября

сильный дождь и ветер - зима будет холодной;

иней 15 октября - в ближайшие дни будет сухая погода;

снег пошел сегодня - ждите морозную, но солнечную зиму.

Что сегодня нельзя делать

Христианская церковь 15 октября категорически запрещает ссориться, сплетничать и обижаться. Также нельзя обращаться к нечистым силам ради удовлетворения своих потребностей. Кроме того, сегодня нельзя употреблять алкоголь.

Что можно делать 15 октября

С этого дня у славян начинался период свадеб и венчаний. Согласно поверьям, больше всего сегодня пострадают те, кто много пьет и предается грехам, поэтому лучше всего сегодня устроить гуляния и встретиться с близкими, но без спиртного. Также можно помолиться святым о благополучии в семье.

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Автор: Кристина Кащавцева