Какие традиции несет в себе православный праздник сегодня и чего категорически нельзя делать - узнайте в материале УНИАН.

Преподобный Никита исповедник жил во второй половине VIII века. С юных лет он интересовался Словом Божьим, поэтому в сознательном возрасте отрекся от всего мирского и полностью посвятил себя Господу. За труды был возведен в епископы, а затем - в архипастыри. Был известен, как милосердный, добрый и благочестивый человек, особенно он заботился о детях, бедняках и вдовах.

Во времена правления Льва Армянина отчаянно боролся с ересью, убеждая людей принять христианскую веру и поддерживая верующих. За это подвергся страданиям и пыткам, а затем был отправлен в ссылку.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 10 июня - Никита Гусятник.

Православный праздник 10 июня - день памяти святого Игнатия

О святом Игнатии известно мало - в сказаниях значится, что он с детства тяготел к Богу, поэтому в молодых летах ушел в монастырь. Позже стал архимандритом, а затем - епископом. Построил первую церковь Святой Троицы, много путешествовал, распространяя христианскую веру. На протяжении 25 лет нес священную службу и прославился, как чудотворец, поэтому после смерти Игнатия его мощи не похоронили, а оставили в храме.

Приметы 10 июня

появилось много ящериц - к дождю;

безветренная погода в этот день сулит хороший урожай;

пчелы летают роем и гудят - погода будет хорошей;

много муравьев на муравейниках - к сильным ветрам.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя оставлять открытой дверь в доме, особенно, если там живет незамужняя девушка - она долго не найдет себе жениха. Также нельзя долго возиться с тестом - можно навлечь проблемы в личной жизни. 10 июня лучше не решать никаких финансовых вопросов, иначе понесете крупные потери.

Что можно делать 10 июня

Наши предки в эту дату исполняли ритуальные танцы и делали различные обряды на благосостояние. Люди верили, что облака на небе превращаются в светлых духов, которые могут повлиять на урожай. Православные верующие сегодня молятся Никите исповеднику о защите скота и огорода, а также о покровительстве для нуждающихся.

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