Сегодня, согласно православному календарю, отмечаются только мужские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых. Таким образом ребенок будет под покровительством своего святого тезки.

Именины 9 октября 2021: мужские имена

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова атанатос, которое имеет значение "бессмертный";

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир"; от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, господствовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель"; немецкий аналог имени Владимир, которое означает "владеющий миром";

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос, которое переводится как "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";

Читайте также9 октября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьИван - от древнееврейского имени Йоханан, которое означает "Яхве (Бог) милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом";

Николай - от древнегреческого имени Николаос, которое в переводе означает "победитель народов";

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Тихон - в переводе с греческого языка имеет значение "судьба", "случай"; от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, которое означает "Яхве (Бог) милостив".

Автор: Екатерина Пулатова