Именинники 5 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечается 6 мужских и 3 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеДень Петра и Павла: приметы, история и традиции праздника

Кое-кто празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

По церковному православному календарю 5 июля отмечается 9 именин: 6 мужских и 3 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

Именины 5 июля 2020: мужские имена

В пятый день июля именины отмечают те мужчины, кто при крещении получил следующие имена:

Василий - от древнегреческого имени Басіиейос (то есть "царский, царственный");

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");

Геннадий - от древнегреческого имени Геннадиос (происходящее от геннадас - "благородный, високорожденный");

Григорий - от древнегреческого григорео ("бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий");

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) – то есть "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 5 июля 2020: женские имена

Рожденных в этот день девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровителя, стоит назвать одним из таких имен:

Читайте такжеИвана Купала-2020: история и традиции праздника

Ульяна - русская форма имени Юлия, в переводе с латинского языка означает "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая";

Юлиана - женская форма от Юлиан, происходит от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая";

Ефросиния - от древнегреческого имени Эуфросюне (в переводе - "веселье", "радость").

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram