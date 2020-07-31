Именинники 31 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В последний июльский день отмечаются только мужские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 31 июля. Так, по церковному православному календарю в последний день июля отмечаются 8 мужских именин.

Именины 31 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");

Емельян - украинская форма имени Эмиль, происходящего от римского родового имени Aemilius. Оно, в свою очередь, происходит от латинского слова aemulus ("соперник", "ревностный, страстный", "неуступчивый");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("что переводится как "Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");

Кузьма - от греческого имени Космас (то есть "кузнец");

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос ("львиный");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Эмиль - от римского родового имени Aemilius. Оно происходит от латинского слова aemulus ("соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный"), а в переводе с персидского означает "противник";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 31 июля 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в последний день июля девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram