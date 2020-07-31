Именинники 31 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.
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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.
УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 31 июля. Так, по церковному православному календарю в последний день июля отмечаются 8 мужских именин.
Именины 31 июля 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");
Емельян - украинская форма имени Эмиль, происходящего от римского родового имени Aemilius. Оно, в свою очередь, происходит от латинского слова aemulus ("соперник", "ревностный, страстный", "неуступчивый");
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("что переводится как "Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");
Кузьма - от греческого имени Космас (то есть "кузнец");
Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос ("львиный");
Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");
Эмиль - от римского родового имени Aemilius. Оно происходит от латинского слова aemulus ("соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный"), а в переводе с персидского означает "противник";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 31 июля 2020: женские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в последний день июля девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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