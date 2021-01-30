Сегодня свои именины празднуют обладатели 7 мужских и 1 женского имени.

В церковных святцах помечены именины на каждый день - дни памяти святых с определенными именами. В день именин человек вспоминает своего святого, имя которого он носит, и обращается к нему с молитвой о здоровье и благополучии. Родители могут дать ребенку церковное имя, чтобы у него появился свой Ангел-хранитель. Для этого мальчику или девочке дают имя одного из святых, которых почитают христиане в день рождения малыша.

Мужские именины 30 января

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от слова антос - "цветок".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Георгий, Егор: современные варианты от древнегреческого имени Георгиос, от греческого георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Женские именины 30 января

Антонина: происходит от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы", или от антос - "цветок".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова