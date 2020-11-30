Сегодня в православном календаре значатся 6 мужских и 1 женские именины.

Традиционно церковь отмечает память святых и посвящает каждый день в году их именам. Люди с именами святых отмечают именины в день памяти своих тезок. Именины - это день духовного единства со своим покровителем. Среди родителей есть традиция давать ребенку имя из списка церковных именин за день рождения малыша. Христиане верят, что так у ребенка появляется Ангел-хранитель и небесная защита от несчастий.

Мужские именины 30 ноября

Геннадий: форма древнегреческого имени Геннадиос, от слова геннадас - "благородный", "знатнорожденный".

Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Захар: форма древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Женские именины 30 ноября

Виктория: произошло от латинского слова victoria - "победа".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова