Традиционно церковь отмечает память святых и посвящает каждый день в году их именам. Люди с именами святых отмечают именины в день памяти своих тезок. Именины - это день духовного единства со своим покровителем. Среди родителей есть традиция давать ребенку имя из списка церковных именин за день рождения малыша. Христиане верят, что так у ребенка появляется Ангел-хранитель и небесная защита от несчастий.
Мужские именины 30 ноября
Геннадий: форма древнегреческого имени Геннадиос, от слова геннадас - "благородный", "знатнорожденный".
Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
Захар: форма древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Женские именины 30 ноября
Виктория: произошло от латинского слова victoria - "победа".
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