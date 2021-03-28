У христиан принято посвящать каждый день календаря почитанию памяти определенных святых и мучеников. Люди, которые носят имена святых, в такие дни празднуют свои именины. Многие родители выбирают имя для новорожденного из списка именин за день рождения малыша. Так ребенок обретет своего Ангела-хранителя, который будет защищать его от бед.
Мужские именины 28 марта
Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Денис: образовано от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Тимофей: происходит от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Эммануил: форма древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".
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