Сегодня отмечается 6 мужских именин.

У христиан принято посвящать каждый день календаря почитанию памяти определенных святых и мучеников. Люди, которые носят имена святых, в такие дни празднуют свои именины. Многие родители выбирают имя для новорожденного из списка именин за день рождения малыша. Так ребенок обретет своего Ангела-хранителя, который будет защищать его от бед.

Мужские именины 28 марта

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Денис: образовано от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Тимофей: происходит от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Эммануил: форма древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".

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Автор: Екатерина Пулатова