Именинники 28 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату, часто ее называют Днем ангела. Так, каждый конкретный день вспоминают святых, именами которых названы люди. Для имени отведена конкретная дата в течение всего года.
УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 28 июня. Примечательно, что по церковному православному календарю в этот день отмечается несколько мужских именин.
Именины 28 июня 2020: мужские имена
В православном календаре на 2020 год указаны на 28 июня именины для тех, кто при крещении получил такие мужские имена:
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Григорий – от древнегреческого григорео (что в переводе означает "не спать", "быть бдительным", "не спящий").
Михаил – от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога").
Семен – от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал").
Теодор – в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога".
Федор – современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) – то есть "дарованный Богом", "Божий дар".
Именины 28 июня 2020: женские имена
Несмотря на то, что именины в этот день по церковному календарю могут праздновать обладатели сразу нескольких имен, – женских среди них нет.
Поэтому, чтобы назвать родившуюся 28 июня девочку, согласно с церковными канонами и традициями, имена для них стоит поискать среди именинников ближайших дней.
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