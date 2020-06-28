Именинники 28 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Женских имен в церковном календаре на сегодня нет.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату, часто ее называют Днем ангела. Так, каждый конкретный день вспоминают святых, именами которых названы люди. Для имени отведена конкретная дата в течение всего года.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 28 июня. Примечательно, что по церковному православному календарю в этот день отмечается несколько мужских именин.

Именины 28 июня 2020: мужские имена

В православном календаре на 2020 год указаны на 28 июня именины для тех, кто при крещении получил такие мужские имена:

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Григорий – от древнегреческого григорео (что в переводе означает "не спать", "быть бдительным", "не спящий").

Михаил – от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога").

Семен – от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал").

Теодор – в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога".

Федор – современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) – то есть "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 28 июня 2020: женские имена

Несмотря на то, что именины в этот день по церковному календарю могут праздновать обладатели сразу нескольких имен, – женских среди них нет.

Поэтому, чтобы назвать родившуюся 28 июня девочку, согласно с церковными канонами и традициями, имена для них стоит поискать среди именинников ближайших дней.

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