цей матеріал доступний українською

Именинники 28 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

06:22, 28 июня 2020
Праздники
40 0
Именины 28 июня - мужчины и женщины / фото pixabay

Церковный календарь отмечает именины как особую дату, часто ее называют Днем ангела. Так, каждый конкретный день вспоминают святых, именами которых названы люди. Для имени отведена конкретная дата в течение всего года.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 28 июня. Примечательно, что по церковному православному календарю в этот день отмечается несколько мужских именин.

Именины 28 июня 2020: мужские имена

В православном календаре на 2020 год указаны на 28 июня именины для тех, кто при крещении получил такие мужские имена:

Читайте такжеВыходные в июле: когда и сколько будем отдыхать

Григорий – от древнегреческого григорео (что в переводе означает "не спать", "быть бдительным", "не спящий").

Михаил – от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога").

Семен – от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал").

Теодор – в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога".

Федор – современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) – то есть "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 28 июня 2020: женские имена

Несмотря на то, что именины в этот день по церковному календарю могут праздновать обладатели сразу нескольких имен, – женских среди них нет.

Поэтому, чтобы назвать родившуюся 28 июня девочку, согласно с церковными канонами и традициями, имена для них стоит поискать среди именинников ближайших дней.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #имена#день ангела