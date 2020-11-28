Сегодня обладатели 7 мужских имен отмечают свои именины.

Именины - это духовный день рождения человека, день памяти и единства со святым покровителем, в честь которого назван человек. Традиция давать детям церковные имена очень давняя. Ребенка называют одним из имен из православного календаря за день его рождения, в котором указаны даты чествования всех святых. Названный в честь святого малыш получит защиту от небес и своего Ангела-хранителя.

Мужские именины 28 ноября

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Никита: форма древнегреческого имени Никетас, от слова никетес - "победитель".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: вариант древнегреческого имени Петрос - "твердый", "камень", "надежный".

Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Фома: вариант имени Томас, что произошло от древнееврейского теом - "близнец".

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Автор: Екатерина Пулатова