Сегодня отмечается 2 именин.

Именины - это духовный день рождения христианина, когда он обретает духовное единство со своим одноименным святым. В день ангела можно обратиться с молитвой или просьбой к святому, чье имя носит человек. Календарь именин от УНИАН поможет вам выбрать имя для ребенка, рожденного 27 марта. Если назвать ребенка именем из списка именин за его день рождения, то святой будет оберегать его от несчастий по жизни.

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога"

Ростислав: славянское имя, в переводе с древнерусского - "растущая слава", "тот, чья слава растет".

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Автор: Екатерина Пулатова