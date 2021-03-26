Сегодня отмечается 4 мужских и 1 женские именины.

Именины - это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В этот день поздравляют тезок святых и дарят им подарки. Наиболее важным Днем ангела считаются те именины, которые ближе всего ко дню рождения человека. Родители часто выбирают имя ребенку из списка святцев за день рождения малыша. Тогда у мальчика или девочки появится небесная защита.

Мужские именины 26 марта

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Женские именины 26 марта

Кристина: женская производная форма имени Христиан, что происходит от латинского имени Christianus - "христианка".

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Автор: Екатерина Пулатова