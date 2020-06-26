Именинники 26 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых. Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь их оберегает и наставляет на путь истинный.
Каждый день почитается один или даже несколько святых, и люди, названные их именами, отмечают свой День ангела. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 26 июня.
Именины 26 июня 2020: мужские имена
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В православном календаре на 2020 год указаны на 26 июня именины для тех, кто при крещении получил такие мужские имена:
Александр – от древнегреческого имени Александрос (алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек").
Андрей – от древнегреческого имени Андреас (происходящее от андрос - "мужчина", "человек"; другой вариант перевода – "мужественный", "смелый", "отважный").
Даниил – от древнееврейского имени Даниэль (в переводе – "Бог мой судья").
Дмитрий – от древнегреческого имени Деметриос (означает "посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец").
Иван – от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн – (то есть "помилован Богом").
Именины 26 июня 2020: женские имена
Свои именины сегодня празднуют те, кто во время крещения получил такие женские имена:
Акулина – от латинского aquilinus (переводится как "орлиный").
Александра – женская форма от Александр (происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек").
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Анна – от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость").
Антонина – от греческого слова Антао (та, что "вступает в бой", "соперничающий в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок").
Елена – от древнегреческого имени Хелене (то есть "факел, светоч").
Пелагея – от древнегреческого имени Пелагия (что означает "морская").
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