Именинники 26 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день именины отмечают мужчины и женщины, названные именами сразу нескольких разных святых.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых. Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь их оберегает и наставляет на путь истинный.

Каждый день почитается один или даже несколько святых, и люди, названные их именами, отмечают свой День ангела. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 26 июня.

Именины 26 июня 2020: мужские имена

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В православном календаре на 2020 год указаны на 26 июня именины для тех, кто при крещении получил такие мужские имена:

Александр – от древнегреческого имени Александрос (алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек").

Андрей – от древнегреческого имени Андреас (происходящее от андрос - "мужчина", "человек"; другой вариант перевода – "мужественный", "смелый", "отважный").

Даниил – от древнееврейского имени Даниэль (в переводе – "Бог мой судья").

Дмитрий – от древнегреческого имени Деметриос (означает "посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец").

Иван – от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн – (то есть "помилован Богом").

Именины 26 июня 2020: женские имена

Свои именины сегодня празднуют те, кто во время крещения получил такие женские имена:

Акулина – от латинского aquilinus (переводится как "орлиный").

Александра – женская форма от Александр (происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек").

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Анна – от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость").

Антонина – от греческого слова Антао (та, что "вступает в бой", "соперничающий в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок").

Елена – от древнегреческого имени Хелене (то есть "факел, светоч").

Пелагея – от древнегреческого имени Пелагия (что означает "морская").

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