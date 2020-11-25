Сегодня обладатели 18 мужских имен празднуют свои именины.

Именины - это духовный день рождения человека, день единства и духовной близости со своим святым тезкой. В православии детей принято называть церковными именами - в честь одного из святых, чьи именины празднуются в день рождения ребенка. Так у малыша появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство от несчастий.

Сегодня отмечают свои именины только мужские имена. Календарь церковных именин поможет вам определиться с именем для сына и подскажет, кого поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 25 ноября

Александр: форма древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Афанасий: от древнегреческого слова атанатос - "бессмертный".

Борис: произошло от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит со слов "мир" + "властитель".

Вольдемар: немецкая форма имени Владимир - "владеющий миром".

Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей".

Матвей: от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Яхве (Бога)", "Божий человек".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Нил: форма древнегреческого имени Нейлос, от названия реки Нил.

Савва: произошло от арамейского слова саба - "старик", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова