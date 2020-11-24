В церковном календаре обозначаются даты чествования всех святых и великомучеников, а каждый день года посвящается определенным именам святых. В православии существует традиция давать детям имена из списка именин за день рождения ребенка. Тогда священный покровитель малыша будет защищать его от несчастий и плохой судьбы.
УНИАН расскажет, какие имена отмечают сегодня свой День ангела и какое имя выбрать для ребенка, рожденного 24 ноября.
Мужские именины 24 ноября
Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой".
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - "благородный", "из хорошего рода".
Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".
Степан, Стефан: произошло от древнегреческого имени Стефанос - "диадема", "венок", "венец", "корона".
Федор, Теодор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Тимофей: форма греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб, что означает "держащийся за пятку".
Женские именины 24 ноября
Стефания: от греческого имени Стефанос - "диадема", "венок", "венец", "корона".
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