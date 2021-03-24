Именины - это день почитания памяти святых и мучеников с определенными именами. Тезки святых в этот день обращаются к своим небесным покровителям с просьбами и молитвами. Считается, что если дать ребенку церковное имя, то святой будет оберегать мальчика или девочку по жизни от бед и несчастий.
Мужские именины 24 марта
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".
Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Женские именины 24 марта
Сабина: женская форма имени Савин (Сабин), от римского родового имени Sabinus - "сабинянка", "красивая", и от арамейского глагола Saba - "мудрая", "неприхотливая".
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