Сегодня празднуются 5 мужских и 1 женские именины.

День именин – это важный день для христианина, когда он чувствует духовное единство со святым, в честь которого его назвали. Традиция называть ребенка церковными именами имеет давние корни. Малышу давали имя одного из святых, которых чтила церковь в день его рождения. Так ребенок обретет поддержку небес и Ангела-хранителя, который будет оберегать его от бед и несчастий.

Мужские именины 23 января

Анатолий: форма древнегреческого имени Анатолиос, от слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий"

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый"

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший"

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный"

Женские именины 23 января

Арсения: женская форма имени Арсений, от древнегреческого имени Арсениос - "мужественный", "зрелый"

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова