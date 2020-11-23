Сегодня отмечают именины обладатели 17 мужских и 2 женских имен.

В церковном календаре именины отмечаются как особая дата. В нем указаны имена святых, которых чествуют в определенный день, а их тезки отмечают свои именины. Праздновать именины принято раз в году - в тот день почитания тезки-святого, который ближе всего к дате рождения.

Некоторые родители предпочитают выбирать имя для новорожденного из списка именин за день рождения малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и он обретет особую духовную связь со своим небесным покровителем.

Мужские именины 23 ноября

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "защитник человека".

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Аполлон: от имени греческого бога Аполлона, от слова апелла - "собрание".

Борис: произошло от старославянского имени Борислав, что означает "славный борец".

Георгий, Егор: от древнегреческого слова георгос - "земледелец".

Денис: образовано от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: образовано с латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу".

Нестор: произошло от древнегреческого имени Нестор, от слова ностео - "возвращаться", "уходить".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Родион: от греческого слова родион - "житель острова Родос".

Серафим: от латинского имени Seraphinus, что произошло от древнееврейского слова срафим - "огненный".

Эраст: от древнегреческого имени Эрастос - "любимый".

Женские именины

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Ольга: форма скандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", по другой теории - древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "великая".

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Автор: Екатерина Пулатова