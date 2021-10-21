Сегодня церковь отмечает 11 мужских и 6 женских именин.

Православная церковь традиционно почитает каждый день разных святых. В этот день тезки святых отмечают свои именины, а новорожденные могут получить имя по церковному календарю. Чтобы имя радовало обладателя и приносило счастье, его нужно выбрать с учетом календаря именин.

Мужские именины 21 октября

Иван: форма иудейского имени Иоанн, происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Дмитрий: происходит от древнегреческого имени Деметриос - "земледелец", "посвящённый богине Деметре".

Владимир: образовано от древнерусского имени Володимѣръ, переводится как "владелец мира".

Павел: от римского родового имени Паулус, что значит "младший", "скромный".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".

Серафим: произошло от древнееврейского срафим - "огненный".

Ян: польская, белорусская и древнерусская форма иудейского имени Иоанн, происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Виктор: с латинского victor - "победитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый правитель".

Женские именины 21 октября

Таисия: от древнегреческого имени Таис - "посвященная богине Исиде".

Елизавета: происходит от древнееврейского имени Элишеба, что значит "почитающая Бога".

Надежда: буквальный перевод древнегреческого имени Элпис.

Мария: образовано от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "безмятежная", "горькая".

Татьяна: форма римского родового имени Tatianus, происходящего от имени знаменитого царя Тита Татия.

Пелагея: с древнегреческого Пелагиа - "морская".

Автор: Екатерина Пулатова