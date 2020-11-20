Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Богдан: от древнерусского "данный Богом", "дар Божий".
Валерий: от римского родового имени Valerius - "быть сильным", "здоровый".
Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".
Вениамин: форма древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".
Георгий, Егор: произошли с древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Евгений: от древнегреческого слова эугенес - "благородный", "из хорошего рода".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Илларион: от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - "радостный, веселый"
Читайте такжеРождественский пост 2020: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьКирилл: образовано от греческого слова кюриос - "повелитель", "господин", "владыка", в переводе с персидского - "солнце".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Максим: происходит от римского родового имени Maximus - "величайший".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "младший".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Женские именины 20 ноября
Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".
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