Сегодня в православном календаре отмечаются 23 мужских и 1 женские именины.

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".

Богдан: от древнерусского "данный Богом", "дар Божий".

Валерий: от римского родового имени Valerius - "быть сильным", "здоровый".

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".

Вениамин: форма древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Георгий, Егор: произошли с древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Евгений: от древнегреческого слова эугенес - "благородный", "из хорошего рода".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - "радостный, веселый"

Читайте такжеРождественский пост 2020: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьКирилл: образовано от греческого слова кюриос - "повелитель", "господин", "владыка", в переводе с персидского - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Максим: происходит от римского родового имени Maximus - "величайший".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "младший".

Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Женские именины 20 ноября

Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова