Именины - это дни почитания и памяти святых церковью, в честь которых называют христиан. Традиционно при рождении мальчику или девочке давали имя из списка церковных именин за день, когда родился малыш. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель, который будет защищать его от бед. Сегодня отмечаются только мужские именины. Имя для девочки можно выбрать из календаря святцев за 19 февраля.
Мужские именины 19 февраля
Александр: форма древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Алексей: произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Лука: образовано от латинского lux - "свет".
Петр: вариант древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
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