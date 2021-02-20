Сегодня празднуется 4 мужских именин.

Именины - это дни почитания и памяти святых церковью, в честь которых называют христиан. Традиционно при рождении мальчику или девочке давали имя из списка церковных именин за день, когда родился малыш. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель, который будет защищать его от бед. Сегодня отмечаются только мужские именины. Имя для девочки можно выбрать из календаря святцев за 19 февраля.

Мужские именины 19 февраля

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Лука: образовано от латинского lux - "свет".

Петр: вариант древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

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Автор: Екатерина Пулатова