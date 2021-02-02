Сегодня отмечаются 5 мужских и 2 женских именин.

В православной традиции каждый день в году посвящен именинам - дням памяти определенных святых и мучеников, в честь которых названы христиане. Отмечать свои именины принято в тот день памяти святого, который ближе всего к вашей дате рождения. Календарь именин от УНИАН подскажет вам, кто сегодня отмечает свой День ангела и каким именем сегодня назвать ребенка.

Мужские именины 2 февраля

Ефим: форма древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Захар: форма имен Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "лаврентский", "житель города Лаврент".

Лев: в переводе с греческого означает "лев", "царь зверей", произошло от латинского слова leo - "лев".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Женские именины 2 февраля

Инна: происходит от латинского inno - "плавающая", "течь", "плавать", "протекать", "бурный поток".

Римма: произошло от названия города Рима - "римлянка", в переводе с древнееврейского языка - "яблоко".

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Автор: Екатерина Пулатова