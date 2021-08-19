Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.
Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.
УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня.
Именины 19 августа 2021: мужские имена
Согласно церковному православному календарю, 19 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:
Архип – от древнегреческого имени Архиппос – "господствующий над лошадьми, управляющий лошадьми";
Макар – от древнегреческого Макариос ("благословение", "блаженный", "счастливый");
Михаил – от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");
Спасий (Спас) – это имя означает, "тот, который спасает";
Феоктист – мужское имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "созданный Богом".
Именины 19 августа 2021: женские имена
Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:
Нонна – с латинского языка переводится как "девять", а вот с египетского – "посвященная Богу".
Кристина – женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus (то есть "христианка").
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