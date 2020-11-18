Церковный календарь традиционно чествует разных святых и посвящает каждый день их именам. Тезки святых отмечают свой День ангела. Праздновать именины принято в тот день почитания святого, который ближе всего ко дню рождения.
Верующие родители могут выбрать имя для ребенка из списка церковных именин в день рождения малыша. Так у новорожденного появится небесное покровительство и свой Ангел-хранитель.
Сегодня отмечают свои именины обладатели 4 мужских имен. Список именин за сегодня подскажет как назвать мальчика и у кого сегодня именины.
Мужские именины 18 ноября
Тихон: от имени древнегреческой богини удачи Тюхе, в переводе с греческого - "судьба", "случай", "жребий".
Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Тимофей: произошло от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Григорий: образовано от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
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