В православии существует традиция называть детей в честь одного из святых, которых чествуют в день рождения ребенка. Так малыш получит Ангела-хранителя и священную небесную защиту от бед и несчастий.
Также люди с христианскими именами отмечают свои именины. Празднуют их в тот день почитания святого с именем человека, который ближе всего к дате рождения. Считается, что в день именин человек установит связь со своим тезкой-святым.
Мужские именины 17 ноября
Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Григорий: образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
Иван: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: восточноевропейская форма имени Йоханан.
Илья: произошло древнееврейского имени Элияху, что означает "мой Бог - Яхве".
Исмаил: от древнееврейского имени Йишмаэль - "Бог услышит".
Николай: от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".
Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".
Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".
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