Сегодня отмечают именины обладатели 9 мужских имен.

В православии существует традиция называть детей в честь одного из святых, которых чествуют в день рождения ребенка. Так малыш получит Ангела-хранителя и священную небесную защиту от бед и несчастий.

Также люди с христианскими именами отмечают свои именины. Празднуют их в тот день почитания святого с именем человека, который ближе всего к дате рождения. Считается, что в день именин человек установит связь со своим тезкой-святым.

Мужские именины 17 ноября

Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Григорий: образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Иван: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ян: восточноевропейская форма имени Йоханан.

Илья: произошло древнееврейского имени Элияху, что означает "мой Бог - Яхве".

Исмаил: от древнееврейского имени Йишмаэль - "Бог услышит".

Николай: от древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".

Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".

Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".

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Автор: Екатерина Пулатова