Именинники 17 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Согласно церковному православному календарю, в этот день отмечаются 18 именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку во время крещения.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 17 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 18 именин: 11 мужских и 7 женских.

Именины 17 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос ("человек", "мужчина"); также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Богдан - от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" ("данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом");

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящего от слова эутюмос ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Марк - от греческого имени Маркос, происходящего от латинского слова marcus ("молоток"), от французского marquis ("маркиз");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старик, старец, мудрец"), краткая форма древнегреческого имени Саббатиос ("суббота");

Теодор - в переводе с латинского "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 17 июля 2020: женские имена

Рожденных в этот июльский день девочек следует назвать одним из следующих имен:

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Александра - женская форма от Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") + андрос ("человек", "мужчина");

Анастасия - женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос ("воскресший");

Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желанная", "горькая", "безмятежная");

Марта - западноевропейская форма имени Марфа, происходящего от древнееврейского имени Марфа ("хозяйка", "госпожа", "наставница");

Марфа - от древнееврейского имени Марфа ("хозяйка", "госпожа", "наставница");

Ольга - от древнескандинавского имени Hélga ("святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "фатальная"), древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх ("солнечная", "хорошая", "значительная", "большая");

Татьяна - от греческого татто ("учредительница", "устроительница"), от римского родового имени Tatianus (же. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius).

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