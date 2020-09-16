Сегодня, согласно православному календарю, празднуются 17 мужских и 2 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно православному церковному календарю, 16 сентября празднуются 19 именин: 17 мужских и 2 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 16 сентября 2020: мужские имена

В соответствии с церковным православным календарем, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

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Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос - "мужчина", "человек". Также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель". Немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром";

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящего от слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Илья - от древнееврейского имени Элияху ("мой Бог - Ягве");

Константин - от латинского слова constans (то есть "постоянный", "устойчивый");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов";

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Роман - от латинского romanus ("римский", "из Рима", "римлянин");

Сергей - от римского родового имени Sergius ("знатный", "высокий");

Филипп - от древнегреческого имени Филиппос ("любящий лошадей");

Харитон - от древнегреческого имени Харитон, происходящего от харис - "красота", "благодать", "радость", "милость");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 16 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот осенний день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:

Доминика - в переводе с латинского означает "Божий день", "принадлежащий Богу" (или тот, кто родился в воскресенье);

Василиса - от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

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Автор: Алина Вишневская