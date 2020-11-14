Сегодня празднуют именины обладатели 15 мужских и 4 женских имен.

Православные святые имеют большое значение для церкви. Каждый день верующие почитают определенных мучеников и святых, а названные их именами люди празднуют свои именины. Считается, что в День ангела представители Небес устанавливают связь со своими родственниками.

Родители могут выбрать имя для новорожденного из списка православных за день рождения малыша. Так ребенок получит Ангела-хранителя, который будет защищать его от зла.

Мужские именины 14 ноября

Денис: произошло от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ян: восточноевропейская форма имени Йоханан.

Кузьма: от греческого имени Космас, то есть "кузнец".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень", "твердый".

Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, от дамазо - "приручать", "подчинять".

Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "мудрец".

Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", а также форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Федор, Теодор: от греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Фома: форма имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - "близнец".

Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащится за пятку".

Александр: от древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".

Давид: происходит от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Женские именины 14 ноября

Агриппина: женская форма от Агриппин, от древнегреческого "дикая лошадь".

Елизавета: образовано от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".

Юлиана: женская форма имени Юлиан, от древнегреческого иулос - "пушистая", "кудрявая".

Ульяна: русская форма имени Юлия - "пушистая", в честь Владимира Ульянова.

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Автор: Екатерина Пулатова