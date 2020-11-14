Православные святые имеют большое значение для церкви. Каждый день верующие почитают определенных мучеников и святых, а названные их именами люди празднуют свои именины. Считается, что в День ангела представители Небес устанавливают связь со своими родственниками.
Родители могут выбрать имя для новорожденного из списка православных за день рождения малыша. Так ребенок получит Ангела-хранителя, который будет защищать его от зла.
Мужские именины 14 ноября
Денис: произошло от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: восточноевропейская форма имени Йоханан.
Кузьма: от греческого имени Космас, то есть "кузнец".
Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень", "твердый".
Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, от дамазо - "приручать", "подчинять".
Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "мудрец".
Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", а также форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Федор, Теодор: от греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Фома: форма имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - "близнец".
Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащится за пятку".
Александр: от древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".
Давид: происходит от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Женские именины 14 ноября
Агриппина: женская форма от Агриппин, от древнегреческого "дикая лошадь".
Елизавета: образовано от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".
Юлиана: женская форма имени Юлиан, от древнегреческого иулос - "пушистая", "кудрявая".
Ульяна: русская форма имени Юлия - "пушистая", в честь Владимира Ульянова.
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