Именинники 13 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот понедельник отмечается 13 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю 13 июля отмечается 14 именин: 13 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 13 июля 2020: мужские имена

В этот июльский день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос ("человек", "мужчина"); также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Варфоломей - от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талман (что означает "сын Талмая");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");

Матвей - от древнееврейского имени Матвей (то есть "дарованный Богом", "дар Яхве (Бога)", "Божий человек");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Симон в переводе с древнееврейского ("Бог услышал");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Тимофей - от греческого имени Тімотеос ("почитающий Бога");

Филипп - от древнегреческого имени Филиппос ("любящий лошадей");

Фома - от имени Томас, что происходит от древнееврейского теом (переводится как "близнец");

Яков - от древнееврейского имени Яакоб (в переводе означает "держащийся за пятку");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 13 июля 2020: женские имена

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В тринадцатый июльский день отмечаются одни женские именины.

Рожденных в этот понедельник девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать таким именем:

Динара - от арабского слова динар (что переводится как "драгоценная монета").

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