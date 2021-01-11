Именины - это день почитания святого, чьё имя получил человек от родителей. При рождении детей часто нарекают церковными именами из списка святцев. В святцах обозначены имена всех святых, которых почитает церковь в определенные дни. Из списка именин за день рождения малыша родители выбирают имя ребенку. Так у новорожденного появится Ангел-хранитель, который будет защищать его от несчастий.
Мужские именины 11 января
Вениамин: образовано от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".
Георгий, Егор: произошло от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "житель города Лаврент".
Марк: образовано от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".
Женские именины 11 января
Агриппина: женская форма имени Агриппин, от римского родового имени Agrippa, что состоит из слова агриос - "дикий" и хиппос - "лошадь".
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Варвара: произошло от древнегреческого имени Барбара, от слова барбарос - "не грек", "чужеземный", "грубый", "жестокий".
Евдокия: образовано от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".
Ефросинья: форма древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
Наталья: от латинского словосочетания Natalis Domini - "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".
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