Именины - это день духовной близости со своим святым.

Именины - это день почитания святого, чьё имя получил человек от родителей. При рождении детей часто нарекают церковными именами из списка святцев. В святцах обозначены имена всех святых, которых почитает церковь в определенные дни. Из списка именин за день рождения малыша родители выбирают имя ребенку. Так у новорожденного появится Ангел-хранитель, который будет защищать его от несчастий.

Мужские именины 11 января

Вениамин: образовано от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Георгий, Егор: произошло от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "житель города Лаврент".

Марк: образовано от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Женские именины 11 января

Агриппина: женская форма имени Агриппин, от римского родового имени Agrippa, что состоит из слова агриос - "дикий" и хиппос - "лошадь".

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Варвара: произошло от древнегреческого имени Барбара, от слова барбарос - "не грек", "чужеземный", "грубый", "жестокий".

Евдокия: образовано от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".

Ефросинья: форма древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

Наталья: от латинского словосочетания Natalis Domini - "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова