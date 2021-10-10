Сегодня отмечаются 10 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 10 октября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 12 именин: 10 мужских и 2 женских.

Именины 10 октября 2021: мужские имена

Аристарх - от древнегреческого имени Аристархос: аристос- "лучший" и архос - "правитель";

Виктор - от латинского слова victor, что означает "победитель";

Герман - от латинского слова germanus, которое переводится как "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий", "истинный". Один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - "воин";

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос, имеющего значение "посвященный Деметре (богине плодородия)", "земледелец";

Игнатий - от римского родового имени Egnatius, которое происходит от латинского слова ignis - то есть "огонь";

Марк - от греческого имени Маркос, происходящего от латинского слова marcus, что означает "молоток"; от французского слова marquis - "маркиз";

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль - то есть "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое в переводе означает "камень", "твердый", "надежный";

Теодор - в переводе с латинского имеет значение "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 10 октября 2021: мужские имена

Акилина - от латинского слова aquilinus, означающего "орлиный";

Феврония - от греческого имени Феврония, которое происходит от древнегреческого слова "фойбос" (то есть "ясная", "светлая", "лучезарная") или от латинского "faber" ("ремесленник").

Автор: Екатерина Пулатова