Сегодня обладатели 7 мужских имен празднуют свои именины.

Православная церковь имеет календарь церковных святцев, в котором обозначены все дни памяти определенных святых. Люди, которые носят имя святого, в дату его почитания отмечают свои именины. Считается, что в день именин святой слышит обращенные к нему молитвы и оберегает своего тезку с небес.

Мужские именины 1 марта

Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".

Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Макар: форма древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Самуил: современный вариант древнееврейского имени Шемуэль (Шмуэль) - "Бог услышал".

Юлиан: происходит от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый," в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

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Автор: Екатерина Пулатова