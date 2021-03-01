Православная церковь имеет календарь церковных святцев, в котором обозначены все дни памяти определенных святых. Люди, которые носят имя святого, в дату его почитания отмечают свои именины. Считается, что в день именин святой слышит обращенные к нему молитвы и оберегает своего тезку с небес.
Мужские именины 1 марта
Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".
Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Макар: форма древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
Самуил: современный вариант древнееврейского имени Шемуэль (Шмуэль) - "Бог услышал".
Юлиан: происходит от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый," в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
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