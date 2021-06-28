Сегодня отмечается 5 мужских именин.

Православная церковь каждый день чтит память мучеников и святых с определенными именами. В день ангела человек почитает церковного святого со своим именем. Считается, что если назвать ребенка церковным именем - у малыша появится свой ангел-хранитель и защитник от бед.

Мужские именины 28 июня 2021 года

Григорий: образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Семен: происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова