Ежедневно церковь почитает некоторых святых и мучеников. В эти дни тезки святых празднуют свои именины. Как правило, день ангела отмечают в тот день именин, который ближе всего к дате рождения человека. Чтобы у ребенка с детства появилось небесное благословение, ему при рождении дают церковное имя из календаря святцев.
Мужские именины 14 мая 2021 года
Акакий: образовано от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".
Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".
Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".
Игнат: форма римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".
Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Женские именины 14 мая 2021 года
Нина: от еврейского слова нин - "правнучка", в переводе с грузинского языка - "юность", от шумерского слова нин - "госпожа".
Тамара: произошло от древнееврейского имени Тамар - "смоковница", "финиковая пальма".
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