В этот день отмечается 5 мужских и 2 женских именин.

Ежедневно церковь почитает некоторых святых и мучеников. В эти дни тезки святых празднуют свои именины. Как правило, день ангела отмечают в тот день именин, который ближе всего к дате рождения человека. Чтобы у ребенка с детства появилось небесное благословение, ему при рождении дают церковное имя из календаря святцев.

Мужские именины 14 мая 2021 года

Акакий: образовано от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".

Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".

Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Игнат: форма римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Женские именины 14 мая 2021 года

Нина: от еврейского слова нин - "правнучка", в переводе с грузинского языка - "юность", от шумерского слова нин - "госпожа".

Тамара: произошло от древнееврейского имени Тамар - "смоковница", "финиковая пальма".

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Автор: Екатерина Пулатова