В этот день свои именины отмечают обладатели 11 мужских и 2 женских имен.

Именины - это духовный день рождения человека, когда он устанавливает связь со своим одноименным святым. Родители часто нарекают ребенка именем из календаря святцев в день рождения или крещения малыша. Календарь именин 10 мая подскажет вам, как назвать мальчика и девочку сегодня, и кого следует поздравить с именинами.

Мужские именины 10 мая 2021 года

Георгий, Егор: форма древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: образовано от древнегреческого имени Хиларион, от греческого слова хиларос - "радостный", "веселый".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Сергей: происходит от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венец", "корона".

Женские именины 10 мая 2021 года

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова