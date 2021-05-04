День ангела - это день памяти святого, который является тезкой христианина. Чтобы святой оберегал человека по жизни, новорожденному дают имя из списка именин. Тогда небесной покровитель, чье имя получил человек, будет защищать его от бед и несчастий. В день именин можно обратиться к своему тезке с просьбой или молитвой.

Мужские именины 4 мая

Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Денис: образовано от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".

Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Теодор, Федор: произошло от греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова