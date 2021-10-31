Самый жуткий праздник в году имеет свои традиции, символы и приметы.

Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы отмечают Хэллоуин - день с богатой историей и необычными традициями. Люди активно выбирают себе костюм, макияж на Хэллоуин и гуглят в интернете, как оригинально украсить дом.

Мы присоединяемся ко всем существующим традициям праздника и рассказываем о том, как узнать свою судьбу в День Всех Святых.

Гадания на Хэллоуин на любовь и суженого

УНИАН собрал наиболее популярные гадания, с помощью которых вы сможете узнать, что приготовила вам судьба в ближайшем будущем.

Гадания с яблоком на Хэллоуин

Читайте такжеХэллоуин: поздравления с праздником, страшно оригинальные картинки и стихиТыква - не единственный атрибут праздника. Многие годы девушки активно используют яблоки для правдивых гаданий. Для того, чтобы всё получилось, нужно взять фрукт и срезать с него кожицу ровной лентой. Затем бросить ее в огонь и по форме сгорающего силуэта понимали, чего ждать в будущем. Иногда кожура напоминала какую-нибудь букву - считалось, что с нее будет начинаться имя суженого.

Второй способ погадать на яблоках - загадать желание и ножом разрезать фрукт пополам. Вглядитесь в семечки: остались целыми - всё сбудется, повредились - не надейтесь на исполнение желания.

Гадания на хэллоуин на картах

Этот вариант подходит для тех девушек, которые хотят знать, как к ним относится юноша. Вам нужно взять новую, неигранную, колоду карт, перетасовать и снять на себя левой рукой. Затем достать из колоды одну карту, масть подскажет, что чувствует к вам мужчина:

черви - влюблен;

бубны - вы ему симпатичны;

трефы - безразличие;

пики - злость, ярость, негатив.

Гадание на Хэллоуин по бутылке

Такой метод идеален для большой компании. Возьмите бутылку, кольцо, монетку, луковицу, картофель, пуговицу, ракушку и ключ. Положите все предметы по кругу, а бутылку - в центр. Раскрутите ее и посмотрите, на что она укажет:

монетка - получите материальную прибыль;

кольцо - встретите любовь или выйдете замуж;

луковица - ждите плохих новостей и слез;

картофель - не будете ни в чем нуждаться;

пуговица - ближайшее будущее проведете в одиночестве;

ракушка - скоро отправитесь в путешествие;

ключ - к переезду или успехам в карьере.

Что нельзя делать на Хэллоуин - приметы и поверья

С традициями праздника вы уже знакомы - нужно вырезать из тыквы светильник Джека, наряжаться в костюмы и отправляться в гости за сладостями. Разрешено сегодня пить алкоголь (особенно, глинтвейн с пряностями) - британцы, например, считают, что День Всех Святых - отличный повод, чтобы угостить духов выпивкой.

Отмечая праздник, помните и о запретах, чтобы не накликать беду:

не оставайтесь дома одни - можете стать жертвой нечисти;

если услышали за спиной шаги - не оборачивайтесь, это могут быть мертвецы;

гаснут свечи, которые вы зажгли в праздник - рядом с вами бродят духи;

заметили в доме паука или другое насекомое - за вами наблюдает покойный родственник;

не оставляйте открытыми двери и окна, иначе духи попадут к вам в дом.

Сегодня очень не рекомендуется отказывать кому-либо в помощи, иначе высшие силы разозлятся и могут навлечь неприятности на вашу судьбу.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева